ولي عهد الفجيرة يشهد تخريج 120 من طلبة مبادرة المبرمج الإماراتي

الفجيرة (وام) شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ حمد بن محمد الشرقي نجل سموه، تخريج منتسبي الدورة الثالثة ودورة الذكاء الاصطناعي من مبادرة المبرمج الإماراتي، البالغ عددهم 120 طالباً وطالبة من مدارس إمارة الفجيرة التي ينظمها صندوق الوطن بالتعاون مع مجلس الفجيرة للشباب وشركتي «دارك ماتر» والدار.

وفي بداية الحفل، استمع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي إلى شرح مفصل حول مبادرات صندوق الوطن التي تسعى إلى تحقيق الأهداف الوطنية التي تعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. وأشاد سموه بالبرامج والمبادرات التي يقدمها صندوق الوطن للشباب وتحفيزهم على الابتكار في المجالات كافة، مشيراً إلى أهمية مبادرة المبرمج الإماراتي في إعداد جيل يواكب التطور، وإكساب الطلبة مهارات تصميم البرامج، وتمكينهم من أساسيات التقنيات.

وتقدم محمد تاج الدين القاضي مدير عام صندوق الوطن بالشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي على دعمه لجميع مبادرات الشباب في الإمارة. وتضمن برنامج الحفل عرضاً لأبرز الأعمال لمنتسبي مبادرة المبرمج الإماراتي، وأهم المعارف والمهارات من البرامج التعليمية التي اكتسبوها في مختلف المجالات التقنية. حضر الحفل سالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد في إمارة الفجيرة، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية في الإمارة وأولياء أمور الطلاب.

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