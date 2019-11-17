محمد بن راشد يهنئ سلطنة عمان بذكرى اليوم الوطني الـ49

دبي (الاتحاد) هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سلطنة عمان الشقيقة، قيادة وشعباً، بذكرى اليوم الوطني الـ49.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نبارك لسلطنة عمان.. قائداً مظفراً.. وشعباً شقيقاً.. وأمة عريقة.. ذكرى اليوم الوطني الـ49.. أدام الله عليكم نعمته.. وزادكم رفعة.. وحفظ السلطان قابوس المعظم في صحته وأطال عمره وزاده مجداً ومحبة».

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