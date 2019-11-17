مكتوم وأحمد بن محمد يحضران أفراح عيسى كاظم وطاهر ولي

دبي (وام) حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل الاستقبال الذي أقامه عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة أحمد محمد طاهر ولي.

وحضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، عصر أمس، عدد من المعالي الوزراء والمسؤولين وأعيان البلاد وأقارب العروسين. وقد بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، للعروسين زفافهما الميمون، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة وهانئة.

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