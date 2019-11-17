الزيودي يشيد بمشاريع الاستدامة في «الشارقة للابتكار»

الشارقة (الاتحاد) أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، بتجربة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وجهوده البناءة لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها معاليه لمقر المجمع في الشارقة، حيث كان في استقباله والوفد المرافق حسين المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمع.

وقال معالي الدكتور الزيودي: يمثل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير كافة القطاعات، ودعم وتعزيز الابتكار، إحدى الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تحرص على إشراك كافة مكونات المجتمع في تنفيذها لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

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