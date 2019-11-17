«قمَّة المعرفة 2019» تناقش التنمية المستدامة

دبي (الاتحاد) بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تستعرض «قمة المعرفة 2019» التي تنظمها المؤسَّسة في نسختها السادسة يومي 19 و20 نوفمبر 2019 بمركز دبي التجاري العالمي، دور المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة، كما تستعرض أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة، والتي تمكِّن الدول ضمن مسيرتها التنموية في مختلف القطاعات.

وتركز أجندة نقاشات الحدث الذي يحمل شعار «المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة»، على محاور الصحة والتعليم والغذاء، وسبل تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وجهود الدول في مجالات القضاء على الجوع. وتسلِّط الضوء كذلك على رؤية دولة الإمارات 2021 نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور تنمية المهارات والابتكار في بناء مدن مستدامة، كما تستضيف في نقاشاتها أصحاب الإنجازات من الفائزين بجائزة المعرفة بدورتها السادسة لطرح تجاربهم على طاولة النقاش.

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