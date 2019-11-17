حريق في محطة «شمس1» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) تعرضت محطة «شمس1» الواقعة في منطقة الظفرة بأبوظبي، مساء أمس، لحدوث حريق في أحد أجزاء مصفوفة الألواح الشمسية، دون وقوع أي إصابات بشرية. وقامت فرق الدفاع المدني والإطفاء في أبوظبي بإخماد الحريق والسيطرة على الوضع بالكامل. بدورها، عبرت شركة «شمس للطاقة» عن شكرها لجميع فرق العمل ضمن المحطة والأجهزة المختصة على تجاوبها الفوري واحترافيتها العالية في التعامل مع الحادث.

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