محمد بن زايد ووزير خارجية البحرين يبحثان العلاقات الأخوية

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في أبوظبي، معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

واستعرض سموه ووزير خارجية البحرين خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويلبي تطلعاتهما المشتركة.

كما تطرق الجانبان إلى تطورات القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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