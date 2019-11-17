الامارات | شائعات المنتجات الاستهلاكية

شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات المنتجات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت إدارة الصحة والسلامة ببلدية دبي الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر نحو الشائعات الخاصة بالمنتجات الاستهلاكية المتوفرة للعرض أو التداول في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

وأكدت في توضيح أصدرته حول الإشاعات الصادرة بشأن المواد الملامسة للأغذية، أن هذه المواد المستوردة والمتداولة في السوق المحلية أو المصنعة محلياً تخضع إلى الرقابة والتحقق من مطابقتها لمواصفات واشتراطات السلامة المعتمدة، وفق أفضل المواصفات العالمية.

وأشارت إلى أنه يتم إجراء الفحوصات المخبرية للتحقق من سلامتها، وخلوها من المواد الضارة، ومنها فحص مادة البيسفينول أو المعادن الثقيلة.

ولفتت إلى أن البلدية تتبع من خلال أنظمة الاستدعاء والاستقصاء في نظام منتجي حالة المنتجات الاستهلاكية التي قد تؤثر على سلامة المستهلك على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتوعيتهم بصفة مستمرة.