الامارات | 5 أيام لتوصيل الكهرباء للمشروعات الصناعية والتجارية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام لتوصيل الكهرباء للمشروعات الصناعية والتجارية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تقليل المدة اللازمة للتوصيلات الجديدة للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي إلى خمسة أيام بدلاً من سبعة، في خطوة واحدة، مع مواصلة الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلوواط.

وقال العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن الخطوة الجديدة تندرج ضمن حزمة التسهيلات التي توفرها الهيئة للمشروعات الصناعية والتجارية.

وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في احتفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، بالمرتبة الأولى عالمياً، للعام الثالث على التوالي، في الحصول على الكهرباء، بعلامة كاملة في جميع مؤشرات المحور، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020، الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

وأشار الطاير إلى أن المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في دولة الإمارات، ممثلة بالهيئة، تعد الأقل عالمياً، وأن الهيئة حصلت على نسبة 100% في معيار إجراءات الحصول على الكهرباء، ومعيار الوقت اللازم لاستكمال إجراء توصيل الكهرباء. كما حصلت على 100% في معيار الكلفة، بعد إلغاء كلفة التوصيل ومبلغ التأمين لفئات المشروعات الصناعية والتجارية للأحمال التي تصل إلى 150 كيلوواط. وحصلت الهيئة على علامة 100% في معيار اعتمادية الشبكة وشفافية التعرفة، حيث حققت نتائج منافسة في المقارنات المعيارية العالمية في معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً، الذي بلغ 2.39 دقائق انقطاع للمشترك، مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.