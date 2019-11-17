الامارات | «الأرصاد»: طقس اليوم غائم.. واحتمال سقوط أمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس اليوم غائم.. واحتمال سقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، ويستمر تكاثر السحب على الجزر، وبعض المناطق الشمالية والساحلية الغربية، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

أما عن حركة الرياح فأشار المركز إلى أنها ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتراوح سرعتها بين 18 و30 كم/‏‏‏‏ساعة، وتصل إلى 42 كم/‏‏‏‏ساعة أحياناً. وأوضح المركز أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً ويضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:00، والمد الثاني عند الساعة 05:21، والجزر الأول عند الساعة 08:35، والجزر الثاني عند الساعة 22:23، وفي بحر عمان سيكون الموج متوسطاً، فيما سيحدث الجزر الأول عند الساعة 31:18 والجزر الثاني عند الساعة 38:07.

حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تراوح سرعتها بين 18 و30 كيلومتراً في ‏‏الساعة.