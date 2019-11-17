الامارات | «الموارد البشرية» تعلن بدء تقييم الأداء السنوي لموظفي الحكومة الاتحادية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تعلن بدء تقييم الأداء السنوي لموظفي الحكومة الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن بدء مرحلة تقييم الأداء السنوي لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وفق آليات نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية لعام 2019، التي تتعلق بالتقييم النهائي لأداء الموظف ومهامه وكفاءاته السلوكية، وتمتد من بداية نوفمبر الجاري وإلى نهاية ديسمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنها دعت الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية إلى ضرورة بدء المرحلة الثالثة من دورة النظام، وفق الأحكام والقواعد الواردة فيه، مع مراعاة التطبيق السليم لهذا النظام الريادي، فضلاً عن تزويدها بنتائج مستويات تقييم الأداء الواردة بالنظام وفق نسب الضبط والموازنة، وتزويدها ببيانات الموظفين الحاصلين على تقييم يفوق التوقعات بشكل ملحوظ، لما لذلك من أهمية في قياس ممكنات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وكذلك مؤشرات جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، ليلى عبيد السويدي، إن المراحل الثلاث لنظام إدارة أداء الموظفين تتم إلكترونياً من خلال نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، أو عبر التطبيق الذكي للهيئة FAHR، وبيّنت أن بإمكان الموظف الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية، وهو من ركائز نظام «بياناتي»، الذي يعد واجهة لنظام إدارة الأداء، وإدراج الأهداف الوظيفية الخاصة به وأوزانها، ومراجعة الأهداف بشكل مباشر بين الموظف ورئيسه المباشر.

وأشارت إلى أن النظام يوفر خاصية تقييم الموظفين إلكترونياً، ويمكنهم من إرفاق الأدلة الخاصة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التقييم.

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وذكرت السويدي أن نظام إدارة الأداء يستند على خمس مبادئ رئيسة، هي: «تعزيز ثقافة الأداء للأفراد وتطويرها، وإشراك الموظفين في التخطيط ووضع الأهداف، وتشجيع الرؤساء على تقديم التغذية الراجعة حول أداء موظفيهم بموضوعية، وربط الترقيات والحوافز والعلاوات والتدريب والتطوير بمستوى الأداء، وإرساء قِيم العدل والثبات والإنصاف والصدقية بتطبيق النظام».

وأكدت أن الهيئة تهدف من وراء نظام إدارة الأداء إلى ترسيخ منهج يضمن ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميّزة، وتحسين وزيادة إنتاجية الموظفين من خلال تقييم أداء سنوي ينسجم مع أهداف الحكومة الاتحادية.

تعزيز الإنجازات الفردية

أوضحت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، ليلى عبيد السويدي، أن نظام إدارة الأداء يسهم في تعزيز الإنجازات الفردية، ضمن مظلة العمل الجماعي، وتطوير وتشجيع ثقافة التعليم المستمر، وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني، وتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تحديد وتقدير الموظفين الذين يتمتعون بدرجة عالية من الأداء المتميز والكفاءة والمهارة.