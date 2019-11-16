شاهد: لحظة وصول الأميرة هيا إلى المحكمة العليا في لندن

وصلت الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، إلى المحكمة العليا في لندن لحضور جلسة جديدة في النزاع القضائي بينها وزوجها، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن رعاية ولديهما.

افتتحت دائرة الأسرة في المحكمة العليا البريطانية، جلسة استماع مغلقة للقضية التي رفعتها الأميرة هيا بنت الحسين، ضد زوجها نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتأتي الجلسة المغلقة، التي يُتوقع أن تستمر عدة أيام، في أعقاب جلسة تمهيدية جرت في شهر تموز/ يوليو الماضي عندما طلبت هيا من المحكمة منحها حضانة طفليها، وحصولها على أمر بحمايتهما من تبعات إكراهها على استمرار زواجها، إلى جانب أمر بعدم المضايقة.

وشوهدت هيا (45 عاما) وهي تصل إلى المحكمة لحضور جلسة، بينما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن آل مكتوم (70 عاما)، تخلف عن الحضور.

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وخلال الجلسة الأولية في يوليو طلبت الأميرة هيا من المحكمة حماية أحد ولديها من الزواج القسري. وقال الطرفان في بيان آنذاك إن المعركة القانونية تتعلق برعاية الطفلين ولا تتعلق بطلاق أو أمور مالية.

وتزوج الشيخ محمد الأميرة التي كانت عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004 فيما كان يعتقد أنها الزيجة السادسة له. وأنجب آل مكتوم أكثر من 20 ابنا من زيجات مختلفة.

تعلمت الأميرة هيا في بريطانيا ونافست في سباق قفز السدود للفروسية في أولمبياد عام 2000 في سيدني. وكثيرا ما حضرت سباقات رويال أسكوت البريطانية للخيول مع زوجها أحد مؤسسي اصطبلات جودولفين لسباق الخيول في بريطانيا.

وتمثل اثنتان من أشهر أسر المحاماة في بريطانيا الطرفين. إذ تمثل الأميرة هيا فيونا شاكلتون التي مثلت ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز في قضية طلاقه من زوجته الراحلة الأميرة ديانا. وتمثل الشيخ محمد بن راشد هيلين وارد التي مثلت المخرج السينمائي البريطاني جاي ريتشي في قضية طلاقه من نجمة البوب مادونا.