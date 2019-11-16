محمد بن زايد يستقبل وزير الشؤون الخارجية الهندي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت في أبوظبي، معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.

ورحب سموه بوزير الشؤون الخارجية الهندي، وبحث معه خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

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جرى، خلال اللقاء، كذلك بحث العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وغيرها من أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية، والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.