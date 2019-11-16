فيديو.. محمد بن راشد: نتطلع لدورة استثنائية من معرض دبي للطيران

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، إن معرض دبي للطيران أحد أكبر معارض الطيران في العالم، ينطلق غداً الأحد، في دبي.

وأضاف سموه: إننا نتطلع لدورة استثنائية تبدأ غداً من دبي وورلد سنترال .. المحطة العالمية الجديدة في عالم المطارات.

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وجاء في تغريدة عبر حساب سموه الرسمي على "تويتر": "ينطلق غداً أحد أكبر معارض الطيران في العالم.. معرض دبي للطيران ... 160 دولة .. 1300 شركة .. و165 طائرة مدنية وعسكرية ... في دورته الماضية كانت صفقاته 113 مليار دولار ... ونتطلع لدورة استثنائية تبدأ غداً من دبي وورلد سنترال .. المحطة العالمية الجديدة في عالم المطارات".