الامارات | قانون جديد بإنشاء دائرة البلديات والنقل في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن قانون جديد بإنشاء دائرة البلديات والنقل في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، منذ قليل، إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء دائرة البلديات والنقل، على أن تحل مكان كل من دائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة النقل، وتكون الخلف القانوني لكل منهما.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً بتعيين فلاح محمد الأحبابي عضو المجلس التنفيذي، رئيساً لدائرة البلديات والنقل.

فيما أصدر سموّه كذلك مرسوماً بتعيين محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيساً لدائرة التنمية الاقتصادية عضواً بالمجلس التنفيذي.