برعاية محمد بن راشد.. مؤسسة دبي للمرأة تنظم منتدى المرأة العالمي 2020

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنظم مؤسسة دبي للمرأة "منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 " تحت شعار "قوة التأثير"، وذلك يومي 16 و17 فبراير المقبل بمدينة جميرا.

وقالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة إن استضافة وتنظيم المؤسسة لهذا الحدث العالمي المهم يمثل إنجازاً عالمياً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات العالمية المتواصلة لدولة الإمارات في مختلف المجالات، حيث يعد منصة عالمية رائدة لتسليط الضوء على التوجهات والاهتمامات العالمية المعنية بالمرأة ودورها في الاقتصاد والمجتمع والحياة العامة، وما حققته من إنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت سموها أن الارتقاء بالمرأة الإماراتية وإنجاحها وتأكيد دورها في المسيرة المستقبلية للدولة يمثل أولوية في الاستراتيجية الوطنية، مواصلة للمسيرة الداعمة لها التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عمل على تمكين المرأة تعليمياً واجتماعياً وتشجيعها على الانخراط في كافة مجالات العمل.

وأضافت سموها أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءة ومسؤولية كبيرة في مختلف القطاعات والوظائف، ووصلت إلى أرقى المناصب بدعم وتشجيع من قيادتنا الرشيدة حتى باتت التجربة الإماراتية في دعم ونجاح المرأة نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً، مؤكدة سموها أن هذا الدعم يتجاوز الشأن المحلي بل يتخطاه لقيادة ودعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة تعليمياً واجتماعياً واقتصادياً، بما في ذلك تبني الدولة ودعمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تشكل المرأة محوراً مهماً فيها.

وثمنت سموها الدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمرأة الإماراتية، وحرص سموه على زيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، ودعم تميزها عالمياً، ما يعبر بشكل واضح عن أولوية المرأة في رؤية ونهج قيادتنا الرشيدة والخطط الاستراتيجية للدولة.

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن استضافة وتنظيم المؤسسة لدورة 2020 من منتدى المرأة العالمي، تأتي في ضوء النجاح غير المسبوق الذي حققته دورة 2016 التي نظمتها المؤسسة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمشاركة نحو 3000 شخصية من المسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات والخبراء والأكاديميين والمفكرين وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، وتعكس ثقة وتقدير المجتمع الدولي لدولة الإمارات في استضافة وإنجاح الأحداث العالمية الكبرى.

وأشارت سموها إلى أن إسناد تنظيم دورة 2020 لهذا الحدث العالمي الأهم المعني بشؤون المرأة على المستوى العالمي إلى مؤسسة دبي للمرأة، يتزامن مع النقلة التاريخية التي تشهدها مسيرة دعم المرأة في الإمارات، برفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من عدد إجمالي عدد الأعضاء بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لتصبح الإمارات مع هذه الخطوة في مصاف دول العالم من حيث نسبة التمثيل النسائي في البرلمان، ليتكامل هذا الدور السياسي للمرأة مع دورها الناجح على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وما وصلته من مستويات تعليمية متقدمة على المستوى العالمي، حيث تشكل المرأة نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، ونحو 56% من خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسة والرياضيات والابتكار في الجامعات الحكومية، فضلاً عن أن نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث في الدولة تعد من أعلى المعدلات العالمية، حيث تبلغ نحو 95.8%.

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وقالت سمو رئيسة مؤسسة دبي للمرأة إن منتدى المرأة العالمي يمثل فرصة لتسليط الضوء على ما وصلته المرأة الإماراتية من نجاحات، إضافة إلى أهميته في استعراض التجارب العالمية الناجحة في دعم المرأة وتبادل الرؤى والأفكار حول أفضل سبل التغلب على التحديات التي تواجهها المرأة صحياً وتعليمياً واجتماعياً في العديد مناطق العالم والاستفادة منها في جهود وخطط التنمية، وهو ما يتطلب مزيداً من تضافر الجهود والتعاون على المستوى العالمي وإدراك المردود الإيجابي لدور المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

وأضافت سموها أن هناك علاقات تعاون وشراكة بين مؤسسة دبي للمرأة والكثير من الهيئات والمنظمات الدولية لتفعيل هذا الدور، والذي تتمثل أحد أشكاله في تنظيم منتدى المرأة العالمي 2020، بمشاركة قادة حكومات ومسؤولين بارزين وخبر وأكاديميين ومختصين في شؤون المرأة.

بدورها، أكدت سعادة منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب حرص مؤسسة دبي للمرأة على تنظيم برامج وفعاليات من شأنها ترجمة رؤية القيادة الحكيمة بتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية والعبور بالدولة لمرحلة جديدة من العمل والإنجازات في مختلف المجالات.

وقالت إن المؤسسة تعمل وفق رؤية واضحة لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية والوصول بها للريادة العالمية، من خلال مبادرات وبرامج مبتكرة وشراكات قوية وهادفة محلياً ودولياً، تتضمنها محاور الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2017 - 2021، والمنبثقة بدورها عن خطة دبي 2021، ورؤية الإمارات 2021 نحو رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، وتعزيز تمثيلها في مراكز صنع القرار بمؤسسات القطاعين العام والخاص، مضيفة أن منتدى المرأة العالمي 2020، بما يتضمنه من أهداف وجلسات عمل ومشاركات عالمية مؤثرة، يصب في هذا الاتجاه ويترجم أهداف ومحاور خطتها الاستراتيجية، التي تؤكد على أهمية تنفيذ شراكات استراتيجية مع كافة الجهات والهيئات الداعمة من القطاعين العام والخاص القادرة على إحداث نقلة نوعية في ملف المرأة، مع تمثيل المرأة الإماراتية في المحافل الدولية.

وأعلنت سعادة منى المري أن منتدى المرأة العالمي يركز على 4 محاور رئيسية تشمل دور المرأة في الحكومة، والاقتصاد، والمجتمع، والمستقبل، وسبل تعزيز هذا الدور، مشيرة إلى أن المؤسسة تعكف حالياً على دراسة جلسات العمل وقائمة المتحدثين من مختلف القطاعات.

وكانت مؤسسة دبي للمرأة قد استضافت في شهر فبراير من عام 2016 منتدى المرأة العالمي تحت شعار "لنبتكر"، في أول انعقاد لهذا الحدث العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأسهم في جلساته الحوارية أكثر من 100 متحدث ومتحدثة شملوا قادة عالميين وصناع قرار من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وخبراء ومفكرين وأكاديميين نساء ورجال، انطلاقاً من كون المنتدى منصة استثنائية مهمة لتطوير الاستراتيجيات القابلة للتطبيق والشبكات الدائمة، وإلهام النساء من جميع الأجيال من المناطق المختلفة.