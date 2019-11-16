سيف بن زايد يزور سفارة الدولة في روما

قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بزيارة إلى مقر سفارة الدولة في العاصمة الإيطالية "روما" حيث كان في استقبال سموه والوفد المرافق سعادة عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية وأعضاء السفارة.

وتجول سموه في أروقة مبنى السفارة واستمع لشرح من سعادة السفير حول أهمية هذا المبنى التاريخي الذي يقع في وسط العاصمة روما ويعود تشييده إلى العام 1889 ميلادي من قبل جراح إيطالي اسمه فرانشيسكو دورانتي وتم إدراجه في قائمة التراث الأوروبي.

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