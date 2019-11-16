أبوظبي (الاتحاد) قال الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: تحتفل دولة الإمارات في اليوم العالمي للتسامح بنهج كرسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبات جزءاً أصيلاً من ثقافتنا ومنهجاً لقيادتنا الرشيدة وبرنامج عمل وطنياً نسعى من خلاله إلى ترسيخ مكانة دولتنا كعاصمة عالمية للتسامح ونموذج في التعايش والأمن والسلم واحترام الآخر.

وأضاف: «نحن في دولة الإمارات السباقون دوماً بنشر مثل هذه القيم الإنسانية، فقد جاء عام التسامح التي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون رسالة دولتنا الحضارية للعالم بأن الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم وكانت ولا تزال وستبقى دوماً أرضاً للمحبة ومثالاً في السلام ومجتمعاً عالمياً تسوده المودة والأمان يقوم على الاحترام والتعددية الثقافية».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعيد الغفلي: جزء أصيل من ثقافتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.