كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أين تشاهد الألعاب النارية في دبي اليوم؟

سيقام عرض للألعاب النارية للاحتفال باختتام تحدي دبي للياقة هذا الأسبوع.

ويمثل هذا الأسبوع المرحلة الأخيرة من تحدي 30 × 30. كجزء من عدد من الأحداث التي تجري حول المدينة، وستستضيف قرية اللياقة في دبي فستيفال سيتي عرضًا للألعاب النارية اليوم السبت 16 نوفمبر في الساعة 7.45 مساءً.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة عددًا كبيرًا من الأحداث التي تجري حول المدينة. حيث أقيم اختبار حقيقي للقوة والقدرة على التحمل الجسدي والعقلي من خلال لعبة Tough Mudder في 15 نوفمبر في دبي فستيفال سيتي، كما أقيمت نسخة مصغرة عن للتحدي للأطفال.

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وتم تصميم The Under Armor #IWILL Challenge، في Kite Beach يوم الجمعة، ليضم مجموعة من العقبات العقلية والجسدية، كرفع الأحمال والجري وتسلق الحبل وغيرها من الاختبارات القاسية. بالإضافة إلى ذلك، يقام X Junior Triathlon وهو حدث ممتع وملائم للعائلة يقام في 16 نوفمبر، ويشجع الأطفال على المنافسة في بيئة مشحونة بالطاقة الإيجابية.

وسيتمكن زوار القرية العالمية أيضًا من الاستمتاع بالألعاب النارية التي تقام يومي الخميس والجمعة الساعة 9 مساءً، بحسب خليج تايمز.