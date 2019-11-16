كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| جدار للتواصل الاجتماعي في أسبوع دبي للتصميم

أعاد استوديو بيروت T Sakhi تعريف الجدار كمحور للتواصل الاجتماعي بجناحه الخاص بأسبوع دبي للتصميم، والذي يعلق على “مرونة” المجتمع اللبناني في مواجهة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية الحالية.

وتم تكليف الشقيقتين تيسا وتارا ساخي من استوديو العمارة والتصميم تي ساخي لإنشاء جناحاً خاصاً لنسخة هذا العام من “أسبوع التصميم في دبي” هذا العام الذي سيمثل ثقافتهما اللبنانية.

والنتيجة هي تركيب WAL (L) TZ – وهو جدار خطي طوله 15 مترًا مصنوع من رغوة قابلة لإعادة التدوير تم اختراقه بفتحات وشقوق متعددة يمكن للزوار استخدامها للتواصل مع بعضهم البعض.

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وتم تصميم WAL (L) TZ بشكل أساسي للتعليق على الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في لبنان، وأرادت الشقيقتان ساخي الاستجابة لعدد لا يحصى من الجدران المضمنة في البنية التحتية الحضرية في لبنان، مثل الحواجز الأمنية والأسلاك الشائكة والمساحات العامة المسورة.

وتم تصميم الفتحات الصغيرة والشقوق الضيقة في الجدار لتشجيع الزوار على التفاعل من خلال اللمس والنظر إلى بعضهم البعض والتحرك من خلال الجدار أو فوقه، بحسب موقع dezeen.