- 1/2
- 2/2
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أطول رحلات الطيران من أبوظبي ودبي؟
في يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019، أكملت شركة كانتاس الأسترالية رحلة “شروق الشمس المزدوج” بدون توقف من لندن إلى سيدني.
وكانت الرحلة تجريبية بدون توقف لمدة 19 ساعة و 19 دقيقة من لندن إلى سيدني. وتقترب شركة الطيران من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستطلب شراء طائرات لما سيكون أطول طريق تجاري على الإطلاق في العالم.
وفي الشهر الماضي أكملت طائرة دريم لاينر من كانتاس بوينج 787-9 وعلى متنها 49 شخصًا رحلة لمسافة 106666 ميلًا (16200 كم) من نيويورك إلى سيدني في 19 ساعة و 16 دقيقة.
ويتوفر للمسافرين عدد من خيارات الرحلات الطويلة بدون توقف – من وإلى الإمارات – والتي هي قريبة جدًا من هذه الأرقام القياسية العالمية أيضًا. وفيما يلي أهم هذه الرحلات، بحسب غلف نيوز:
أبوظبي – لوس أنجلوس
المسافة: 13.502 كم (7290 ميل)
وقت الطيران: 16 ساعة و35 دقيقة
شركات الطيران: الاتحاد EY171
الطائرات: إيرباص B777-300ER
طائرة بوينج 777-300ER
دبي – سان فرانسيسكو
المسافة: 13.420 كم (8.339 ميل)
وقت الطيران: 16 ساعة و20 دقيقة
الخطوط الجوية: طيران الإمارات EK225
الطائرات: إيرباص A380
هبوط الإمارات
دبي إلى لوس أنجلوس
المسافة: 1314 كم (8.335 ميل)
وقت الطيران: 16 ساعة و15 دقيقة
الخطوط الجوية: طيران الإمارات EK215
الطائرات: إيرباص A380
دبي – هيوستن
المسافة: 13.144 كم (8.167 ميل)
وقت الطيران: 16 ساعة و20 دقيقة
الخطوط الجوية: طيران الإمارات EK211
الطائرات: إيرباص A380
دبي – دالاس / فورت وورث
المسافة: 12.940 كم (8.041 ميل)
وقت الطيران: 16 ساعة و15 دقيقة
الخطوط الجوية: طيران الإمارات EK221
الطائرات: B777-300ER
أوكلاند – دبي
المسافة: 14.193 كم (8.819 ميل)
وقت الطيران: 17 ساعة
الخطوط الجوية: طيران الإمارات EK449
الطائرات: إيرباص A380
دبي – أوكلاند
المسافة: 13.420 كم (8.339 ميل)
وقت الطيران: 16 ساعة
شركات الطيران: طيران الإمارات EK448
الطائرات: إيرباص A380
أبو ظبي – شيكاغو
المسافة: 11.700 كم (7270 ميل)
وقت الطيران: 15 ساعة و20 دقيقة
شركات الطيران: الاتحاد EY151
الطائرات: B777-300ER
كانت هذه تفاصيل خبر ما هي أطول رحلات الطيران من أبوظبي ودبي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.