كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أطول رحلات الطيران من أبوظبي ودبي؟

في يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019، أكملت شركة كانتاس الأسترالية رحلة “شروق الشمس المزدوج” بدون توقف من لندن إلى سيدني.

وكانت الرحلة تجريبية بدون توقف لمدة 19 ساعة و 19 دقيقة من لندن إلى سيدني. وتقترب شركة الطيران من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستطلب شراء طائرات لما سيكون أطول طريق تجاري على الإطلاق في العالم.

وفي الشهر الماضي أكملت طائرة دريم لاينر من كانتاس بوينج 787-9 وعلى متنها 49 شخصًا رحلة لمسافة 106666 ميلًا (16200 كم) من نيويورك إلى سيدني في 19 ساعة و 16 دقيقة.

ويتوفر للمسافرين عدد من خيارات الرحلات الطويلة بدون توقف – من وإلى الإمارات – والتي هي قريبة جدًا من هذه الأرقام القياسية العالمية أيضًا. وفيما يلي أهم هذه الرحلات، بحسب غلف نيوز:

أبوظبي – لوس أنجلوس

المسافة: 13.502 كم (7290 ميل)

وقت الطيران: 16 ساعة و35 دقيقة

شركات الطيران: الاتحاد EY171

الطائرات: إيرباص B777-300ER

طائرة بوينج 777-300ER

دبي – سان فرانسيسكو

المسافة: 13.420 كم (8.339 ميل)

وقت الطيران: 16 ساعة و20 دقيقة

الخطوط الجوية: طيران الإمارات EK225

الطائرات: إيرباص A380

هبوط الإمارات

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دبي إلى لوس أنجلوس

المسافة: 1314 كم (8.335 ميل)

وقت الطيران: 16 ساعة و15 دقيقة

الخطوط الجوية: طيران الإمارات EK215

الطائرات: إيرباص A380

دبي – هيوستن

المسافة: 13.144 كم (8.167 ميل)

وقت الطيران: 16 ساعة و20 دقيقة

الخطوط الجوية: طيران الإمارات EK211

الطائرات: إيرباص A380



دبي – دالاس / فورت وورث

المسافة: 12.940 كم (8.041 ميل)

وقت الطيران: 16 ساعة و15 دقيقة

الخطوط الجوية: طيران الإمارات EK221

الطائرات: B777-300ER

أوكلاند – دبي

المسافة: 14.193 كم (8.819 ميل)

وقت الطيران: 17 ساعة

الخطوط الجوية: طيران الإمارات EK449

الطائرات: إيرباص A380

دبي – أوكلاند

المسافة: 13.420 كم (8.339 ميل)

وقت الطيران: 16 ساعة

شركات الطيران: طيران الإمارات EK448

الطائرات: إيرباص A380

أبو ظبي – شيكاغو

المسافة: 11.700 كم (7270 ميل)

وقت الطيران: 15 ساعة و20 دقيقة

شركات الطيران: الاتحاد EY151

الطائرات: B777-300ER