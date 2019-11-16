كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| 20 ألف شخص يشاركون في مسيرة السكري في دبي

شارك في نسخة هذا العام من مسيرة حارب السكرى ما يزيد على 30 ألف شخص من سكان الإمارات، بهدف تسليط الضوء على مرض السكري والالتزام بتبني أسلوب حياة نشط وصحي.

وجرت المسيرة بالتزامن مع تحدي دبي للياقة البدنية، وشهد هذا العام مشاركة واسعة لأنه جاء بالتزامن مع اختتام التحدي الذي استمر على مدى شهر كامل.

وامتدت المسيرة لمسافة ثلاثة كيلومترات فى حديقة زعبيل بدبي ويعود ريع عمليات التسجيل للمشاركة فى المسيرة السنوية إلى مؤسسة الجليلة بهدف دعم إجراء أبحاث السكري في البلاد.

وفيما يلي مجموعة من الصور التي نشرتها صحيفة غلف نيوز والتي تسلط الضوء على المشاركة الكبيرة في المسيرة: