كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطالبات بتخفيف الواجبات المنزلية للطلاب في الإمارات

دعا أولياء الأمور في دبي إلى تقليل الواجبات المنزلية وزيادة مساحة اللعب للأطفال، بعد الترحيب بالتحول عن الدراسات عقب انتهاء الفصل الدراسي للتلاميذ في بعض المدارس.

قال ثلاثة من مشغلي المدارس في الإمارة، أركاديا للتعليم، تعليم وسفيرة التعليم لصحيفة ذا ناشيونال إنهم إما تخلصوا من هذه الممارسة أو قلصوا من حجم العمل الذي يُطلب من الأطفال القيام به في المنزل في عدد من مدارسهم.

بدلاً من إكمال العمل في المنزل، وغالبًا بمساعدة أولياء الأمور، خصصت المدارس بعض الوقت خلال ساعات الدراسة لإتمام الواجبات المدرسية تحت إشراف المعلمين.

ولقيت هذه الاستراتيجية دعماً من أولياء الأمور، معتقدين أنها توفر للأطفال مزيدًا من الوقت لممارسة الهوايات وقضاء بعض الوقت مع أحبائهم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقالت فاطمة رشيد شميت، وهي أم لبنانية لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات: “يجب إلغاء الواجبات المنزلية والسماح للأطفال بالقيام بما هو أفضل لهم، وهو اللعب. من وقت استيقاظ الأطفال، يتم تكريس يومهم بالكامل للدراسة حتى موعد النوم. أشعر أن المزيد من المدارس بحاجة إلى تبني مناهج جديدة تجاه تربية الأطفال بشكل عام”.

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وأضافت: “إن حرمان الأطفال من اللعب من خلال فرض المزيد من العمل الأكاديمي يفرض ضغوطًا على عقولهم ويؤدي إلى انخفاض شعورهم بالسعادة، وكل ذلك يضر بالذكاء العاطفي لديهم على المدى الطويل”.

وقالت كليمنتينا كونجسلوند وهي أم لطفلين بعمر 6 و 9 سنوات، إن الأطفال لا يحتاجون إلى واجبات منزلية طالما أنهم يقومون بعمل كافٍ في المدرسة.

وقالت الأم إن يوم المدرسة النموذجي في دبي أطول بكثير من تلك التي اعتدت العودة إليها في أوروبا.

وأضافت: “ينتهي أطفالي في العامين الثاني والرابع في الساعة 3 مساءً وإذا كان لديهم نشاط ما بعد المدرسة، فينتهي في الساعة 4.15 مساءً. وبحلول الساعة 7 مساءً، عليه اللعب والاسترخاء والاستحمام. أنا أتفق مع عدم وجود الواجبات المنزلية طالما أن الأطفال يحصلون على تعليم جيد خلال ساعات الدراسة”.