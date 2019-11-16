تزامناً مع اعتدال الطقس.."السلامة الغذائية" توعي مرتادي البر

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اليوم السبت، وبالتزامن مع موسم الشتاء واعتدال الطقس وزيادة الإقبال على التنزه في الحدائق العامة والبر حملة توعية واسعة لمرتادي البر في جميع أنحاء الإمارة، لتعزيز وعيهم بالمفاهيم والممارسات الصحيحة للتعامل مع المواد الغذائية خلال الرحلات، وضمان حصولهم على غذاء آمن، وذلك في إطار سعيها للوصول لأرقى مستويات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي بما يحقق رفاهية وسلامة المجتمع.

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وأوضحت الهيئة أن هذه الحملة التي تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر وتتضمن زيارات ميدانية تنفذها فرق التفتيش التابعة للهيئة لأماكن التخييم والحدائق العامة، للالتقاء برواد وزوار هذه الأماكن من مختلف فئات المجتمع وتقديم النصائح والإرشادات لهم حول سبل التعامل الآمن مع المواد الغذائية لتجنب تلوثها أو تلفها نتيجة الممارسات الخاطئة وتعريفهم بأهم التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواد الغذائية خلال الرحلة.

وتتضمن الحملة توزيع عدد من النشرات التوعوية على مرتادي البر، وبث مجموعة كبيرة من الرسائل التوعوية المرتبطة بسلامة الغذاء خلال رحلات البر عبر حسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغات مختلفة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، وتشمل الرسائل كذلك على فيلم توعوي يبين أهم النصائح الخاصة بسلامة الغذاء خلال الرحلات.

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وأكدت الهيئة على أهمية التأكد من وجود كميات كافية من الثلج في صندوق الثلج لحفظ أغذية سريعة التلف مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، والتأكد من وضع اللحوم النيّئة في أكياس عازلة منفصلة عن المأكولات المطبوخة أو الجاهزة للأكل، مثل الخضار والفاكهة، بالإضافة إلى المحافظة على نظافة الأيدي وكافة الأدوات الأخرى المستخدمة في تحضير الطعام باستخدام المناديل الورقية لتنظيف الأيدي أو غسلها.

وأكدت الهيئة على أهمية استخدام الفحم الطبيعي أو الأخشاب أثناء عملية الشواء مع تركها بعيدة عن أماكن التجمع لحين تخلصها من جميع أبخرة الكربون والغازات السامة قبل استخدامها في عملية الشواء، و تفادي استخدام العبوات البلاستيكية المخصصة للأغذية الباردة في احتواء الأغذية الساخنة واستخدام أدوات الطعام التي تستخدم لمرة واحدة لتفادي التلوث العرضي وانتقال الأمراض بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج الخيام بصفة مستمرة ووضع بقايا الأطعمة داخل أكياس مغلقة ووضعها في أماكن خاصة بالنفايات بعيداً عن أماكن تخزين المواد الغذائية .

كما ناشدت الهيئة جميع مرتادي البر بعدم تناول الأعشاب البرية أو الموسمية التي تنمو في فصل الربيع ونزول الأمطار إلا بعد التأكد من معرفتها مسبقاً وأنها شائعة وتؤكل بين عموم الناس والتأكد من غسل هذه النباتات وتنظيفها بشكل جيد مع مراعاة أن تؤكل بكميات معتدلة، بالإضافة إلى ضرورة شراء اللحوم المخصصة للشواء من وحدات البيع المعتمدة للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض.

ودعت الهيئة إلى عدم التردد في التواصل معها بشأن الملاحظات والشكاوى، عبر وسائل الاتصال المختلفة، التي توفرها سواء من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي أو مركز الاتصال التابع لحكومة أبوظبي على الرقم 800555.