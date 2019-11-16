عويضة المرر: تعايش وانفتاح

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن دولة الإمارات أصبحت مثالاً يحتذى به في التعايش السلمي والتعددية والانفتاح على الآخر ليس على مستوى المنطقة فحسب بل وعلى مستوى العالم، مشيراً في هذا الصدد إلى إعلان عام 2019 عاماً للتسامح واحتضانها أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها بوئام ومحبة.

وقال معالي المرر في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتسامح: «إن هذا التعايش منقطع النظير الذي تشهده الإمارات ليس وليد اللحظة، بل جاء منذ قيام الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على ترسيخ المسيرة ضمن النهج ذاته حتى أصبحت دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتعددية والانفتاح على الآخر».

وأضاف رئيس دائرة الطاقة: «على مر العقود الماضية، شكلت أرض دولة الإمارات حاضنة كبرى لقيم التعددية والتسامح، فكفلت للجميع حرية المعتقد والديانات والشعائر، ونبذت بكل قوة كل ما ارتبط بالكراهية والتعصب والتمييز والتطرف، إذ يعيش تحت سمائها ملايين الأشخاص يجمعهم أسلوب حياة قائم على التعاون والسلام».