مركز عالمي لزراعة الأعضاء في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلن معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، عن توجه الهيئة لتأسيس مركز عالمي لزراعة الأعضاء، لافتاً إلى أن «صحة دبي» تعمل الآن على إعداد دراسة فنية مع أحد بيوت الخبرة الدولية المرموقة، لتحقيق هذا الهدف، وحتى تكون مدينة دبي، في طليعة المدن الناجحة في مثل هذه العمليات الدقيقة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لـ «المؤتمر الدولي الخامس عشر للتبرع بالأعضاء»، الذي انطلقت أعماله في دبي، أمس الأول، وتمتد حتى اليوم، برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، ومشاركة قرابة 1000 من العلماء والخبراء والأطباء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها.

وقال معاليه في مستهل المؤتمر، الذي يُعقد للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط: لقد أدركت دولة الإمارات وفي وقت مبكر- قيمة وأهمية أن يكون لها الدور البارز والمؤثر في حركة تطور الطب، وسخرت من أجل ذلك جميع الإمكانيات والقدرات.

ولفت إلى أن المؤتمر يأتي في وقت تزداد فيه الحاجة يوماً بعد يوم لعمليات نقل وزراعة الأعضاء، التي أصبحت الآن أحد أهم العلميات الكبرى المؤثرة في حياة الناس، وفي القوى الإنتاجية للمجتمعات، والتي تحركت من أجل تقنينها وتشريعها المؤسسات الصحية الدولية، والأوساط الطبية المتخصصة.

وأشار إلى أن عمليات زراعة الأعضاء صاحبها منذ سنوات طويلة جدلاً واسعاً، ارتبط بشكل أساس بالإمكانيات والقدرات، وأخلاقيات المهنة، كما ارتبط في الوقت نفسه بإشكاليات متعددة تتعارض مع الرسالة النبيلة لمهنة الطب، التي تدعو وتؤكد على أهمية التفاني في إنقاذ أرواح الناس وسلامتهم.

وأمام الحشد الكبير من الأطباء، سلط معالي القطامي الضوء على جهود الدولة في مجال نقل وزراعة الأعضاء، مؤكداً أن الإمارات واكبت التحولات العلمية والطبية المتصلة بنقل وزراعة الأعضاء، وحرصت كل الحرص على تجاوز كل المعوقات والإشكاليات، التي صاحبت هذه العمليات الدقيقة في مناطق متفرقة من العالم.

واستكمل: لذلك أجازت الإمارات عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وفقاً لدستورها، وفي ضوء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1993، الذي جاء لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والقانون الاتحادي رقم (5) الذي صدر عام 2016، في شأن تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية، والذي جاء أيضاً لمنع الاتجار في الأعضاء والأنسجة، وحماية حقوق الأشخاص، وتنظيم عملية التبرع، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع، إضافة إلى ذلك اعتمدت الدولة لوائح تنفيذية لتنظيم هذا النوع من العمليات، وشكلت لجنة عليا ولجان فرعية أخرى متخصصة، للمتابعة والتطوير والإشراف. وتحدث القطامي عن الشوط الذي قطعته هيئة الصحة بدبي على هذا الصعيد، موضحاً أن الهيئة اعتمدت تشكيل «لجنة زراعة ونقل الأعضاء البشرية»، وذلك في خطوة مهمة اتخذتها لتعزيز القدرات التنافسية لإمارة دبي على الساحة الصحية الدولية.

بعد الجلسة الافتتاحية، توجه معالي القطامي يرافقه مجموعة من المسؤولين ونخبة من الأطباء، لافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي ضم 100 شركة من كبرى الشركات العالمية، وأشار الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، في كلمته خلال المؤتمر إلى الإضافة النوعية والأخلاقية التي حققتها الدولة في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، تطبيقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، لمواكبة أحدث المعايير الصحية الدولية.

وأوضح أن زراعة الأعضاء تشكل حلاً مستداماً لعدد كبير من المرضى خاصة المصابين بأمراض القلب والفشل الرئوي والتليف الكبدي والفشل الكلوي، كما يساهم البرنامج في تعزيز ثقافة التبرع .