أحمد بن شعفار: ركيزة نهضتنا

دبي (الاتحاد)

قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «إننا اليوم ونحن نحتفل باليوم العالمي للتسامح، نؤكد أن الإمارات دائماً تقدم النموذج الفريد في التسامح، وتعزز رسالتها إلى العالم في التعايش مع الآخر، حيث تحتضن أرضها الطيبة أكثر من 200 جنسية، من مختلف الثقافات والأعراق».

وأضاف: «إن بلدنا الحبيب، وخلال مدة قصيرة، أثبت للعالم أن التسامح والتعايش والحب، تمثل إحدى الركائز الأساسية التي انطلقت منها نهضة الوطن، وأنه النهج الذي طالما سارت عليه، حكومةً وشعباً، حيث نجحت في تحويل مبادئ التسامح إلى نهج حياة، وبرنامج عمل حكومي من خلال استحداث وزارة للتسامح، لأول مرة، ليس في الإمارات وحسب، بل في العالم أيضاً، كما تم إصدار قانون لمكافحة التمييز والكراهية، كل هذا يرسخ الرؤية الواعدة لبناء مجتمع متكامل ومتسامح.

ولفت إلى أن النموذج الإماراتي في التسامح يعكس النهج العريق للقيم الإماراتية في بناء مجتمع قائم على التناغم يضم الجميع.