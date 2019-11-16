نهيان بن مبارك يفتتح المؤتمر الخامس للخصوبة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الدورة الخامسة من المؤتمر السنوي لأحدث التطورات في تعزيز نجاح تكنولوجيا المساعدة على الإنجاب ANNO 2019 أمس في أبوظبي، وذلك بمشاركة 350 من كبار خبراء الخصوبة الإقليميين والعالميين، ويعتبر هذا الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، والذي ناقش أحدث علاجات التكنولوجيا الإنجابية وتطورها عالمياً.

واستضاف مركز «اي في أي ميدل إيست» للخصوبة المتخصص في مجال الطب الإنجابي في الشرق الأوسط، هذا المؤتمر تحت شعار «أحدث التطورات في تعزيز معدلات النجاح في علاج العقم»Anno 2019»، حيث تم تنظيمه تزامناً مع انتشار متزايد لحالات العقم في العالم.

وقام 14 متحدثاً عالمياً من دولة الإمارات وأنحاء أخرى من العالم بتقديم أحدث التطورات في العديد من مجالات الطب الإنجابي والخصوبة، بما في ذلك الاختبارات الجينية قبل الزرع، وتحرير الجينات، والتقنيات الحديثة لحقن الحيوانات المنوية. كما ناقش الخبراء كيفية المحافظة على أنسجة المبيض لأسباب اجتماعية وتجميد البويضات، وإصلاح الندوب وتقييم احتياطي المبيض والتحفيز، وتشوهات الرحم وغيرها من الحالات مثل مشكلة بطانة الرحم المهاجرة، والأسباب المؤدية للعقم لدى كل من الذكور والإناث.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «على الاختصاصيين الممارسين في قطاع الخصوبة والإنجاب البشري أن يمارسوا مهنتهم بأعلى المستويات العالمية من المهارة والعلم، وهنا نشدد على أهمية التعلم المستمر في ضوء التطورات المتسارعة لهذا القطاع».