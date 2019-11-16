120 عملاً فنياً في «ملتقى الحضارات» بجامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتح الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة معرض الأعمال الفنية الذي نظمته كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة تحت عنوان «ملتقى الحضارات». ويضم المعرض ما يقارب الـ 120 عملاً فنياً متنوعاً لطلبة الكلية من مختلف المراحل الدراسية والبرامج الأكاديمية تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية، حيث جاءت جميع الأعمال الفنية المشاركة بمثابة انعكاس للهوية الوطنية والثقافية للطالب ومجسدة لقيم التسامح لديه، حضر الافتتاح عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة بالجامعة.

وأشاد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة بمستوى الأعمال الفنية المعروضة، والتي تعكس مدى إلمام الطالب بهويته وتراثه وبالمهارات الفنية والتنوع في استخدام الخامات الفنية، وتطويعها لخدمة الفكرة الفنية.

من جانبها، أكدت الدكتورة نادية الحسني عميدة كلية الفنون الجميلة والتصميم أن المعرض تضمن عدداً كبيراً من طلبة الكلية ومن مختلف المراحل الدراسية والتخصصات العلمية، كما أن كل الأعمال المشاركة تندرج تحت فكرة واحدة وهي حوار الحضارات والثقافات والتسامح والتعايش، وهي تمثل سمة أساسية من سمات جامعة الشارقة التي تتميز بالتعدد والتنوع الثقافي بين طلبتها، حيث إن كل تصميم يعكس في مضمونه رؤية ثقافية وحضارية مختلفة تعكس البيئة التي نشأ فيها الطالب، مستخدماً في ذلك العناصر الفنية والمجموعات اللونية التي تُعبر عن تلك الحضارة والثقافة.

واستلهمت العديد من الأعمال الفنية المقدمة جانباً من التراث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات، متأثرين في ذلك بالعديد من الرموز ومظاهر الحياة في الماضي.