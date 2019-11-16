قيادات طلابية لدعم الصحة النفسية والبدنية في المدرسة الإماراتية

دينا جوني (دبي)

أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة «القيادات الطلابية الصحية في المدرسة الإماراتية» التي تستهدف طلبة الحلقة الثانية والثالثة في مختلف مناطق الدولة، وتركز على الصحة النفسية والبدنية للطالب.

وتهدف الوزارة من المبادرة إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في «ضمان بيئات تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلّم» لخلق قيادات طلابية تتمتع بوعي صحي عال وتسهم بفعالية في ترسيخ مجتمع مدرسي صحي وإيجابي.

ووجّهت إدارة الصحة واللياقة البدنية في قطاع الرعاية والأنشطة في الإدارات المدرسية إلى التعميم على الطلبة معلومات عن المبادرة والتسجيل فيها من خلال الرابط الإلكتروني المرسل، لافتة إلى أنه بعد ذلك سيتم اختيار طلبة من الحلقتين الثانية والثالثة بعد اجتيازهم المقابلات الشخصية.

وشرحت الوزارة في دليل «القيادات الطلابية الصحية في المدرسة الإماراتية» التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه أن القيادات الطلابية الصحية تتكون من مجموعة من طلبة المدرسة الإماراتية يتعاونون مع بعضهم كشركاء مع الاستعانة بأساتذتهم كمشرفين ومستشارين صحيين لهم بهدف العمل على تقديم حلول فعّالة للتحديات الصحية مشاركة ذلك مع المجتمع المدرسي والمحلي.

ومن المقترحات والمواضيع التي ستطرحها القيادات الصحية، النشاط البدني، والسيطرة على الضغوط النفسية، والغذاء الصحي المتوازن، والعادات السلوكية السيئة، وتخطيط برامج ومشاريع التثقيف الصحي، والفحص الطبي الدوري.

ولفتت إلى ثلاثة شروط واجب توفرها في اختيار الطالب المنتسب للبرنامج، هي أن يكون لديه مهارات في التدريب ونقل المعرفة، وفي التواصل والإقناع والقيادة، وأن يمتلك شخصية إيجابية مؤثرة، ولديه شغف في المعرفة الصحية، وألا يكون منتسباً في لجان أو أندية مدرسية أخرى.

أما المهام الرئيسية لفريق العمل هي بدء تفعيل الأندية الصحية وفق النظم واللوائح والشروط المعتمدة، ودراسة واقع المدرسة وتحديد الاحتياجات الصحية، وذلك عن طريق أخذ آراء الطلبة والمعلمين حول المشكلات الصحية الموجودة، وتسجيل كافة التحديات المطروحة وترتيبها وفق الأولوية، وعرض المشكلات على المدرس المشرف، وكذلك المشاركة في المخيمات والأنشطة الصيفية وإقامة معسكرات صحية ليوم واحد، وإحياء وتفعيل المناسبات والأيام الصحية العالمية، والتنسيق مع إدارة الصحة واللياقة في الوزارة لتفعيل خطط وتوجهات الإدارة السنوية، وتفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي ودور أولياء الأمور.

ومن الأهداف الأخرى للمبادرة التي وردت في الدليل، خلق قيادات طلابية واعدة في المجال الصحي، وبناء شخصية الطالب، وتعزيز النمو المتكامل للطالب من خلال تنمية الميول والاتجاهات والممارسات الصحية، والإيجابية، وتعزيز قنوات التواصل المدرسي والمجتمعي في إطار القضايا الصحية. بالإضافة إلى التعرّف على أهم المشاكل الصحية في المدرسة وحصرها من خلال إجراء أبحاث صحية ووضع الحلول وإمكانية تطبيقها، واستثمار أوقات الفراغ في تنمية معارف ومهارات الطلبة في الجانب الصحي.

وفي آلية اختيار الطالب، سيتم أولاً تسجيل الطلبة الراغبين في المشاركة عبر الرابط الإلكتروني المرسل من قبل الوزارة. وبعد فرز الطلبات، يحوّل الطلبة المسجّلين لإجراء المقابلات الشخصية، واختيار الأفضل من بينهم. وستنظم الوزارة معسكراً تدريبياً خلال إجازة الفصل الأول بالتعاون مع جامعة زايد وجامعة الشارقة لمدة أسبوع في عطلة الفصل الدراسي الأول.

ومن ضمن منهجية عمل المبادرة إيفاد الطلبة للمشاركة خارج الدولة في برنامج محاكاة الأمم المتحدة وبرنامج «سفراؤنا». وسيعطى الطلبة فرصة عرض مشاريعهم في مهرجان الابتكار ومتابعة التطبيق في المدارس من خلال الأندية الطلابية والفعاليات الصحية العالمية. وسيكون عليهم أيضاً حضور جميع ورش العمل التدريبية.