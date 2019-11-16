مؤتمر بأبوظبي يناقش علاج السكري

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش المشاركون في المؤتمر السنوي السادس للسكري الذي عقد أمس في العاصمة أبوظبي في فندق كابيتال هيلتون جراند أبوظبي بمشاركة خبراء عالميين ومتحدثين من مختلف المستشفيات في الدولة، آخر المستجدات والتقنيات الحديثة في مجال علاج مرض السكري، وأكد الخبراء على أهمية تخفيف الوزن لتجنب الإصابة بمرض السكري وضغط الدم، حيث أظهرت الدراسات أن خفض من 5 إلى 10% من إجمالي الوزن يرفع من نسبة الوقاية من المرض.

وأكد مجد أبو زنط الرئيس التنفيذي لشبكة مراكز هيلث بلاس التخصصية التابعة لمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي الجهة المنظمة للمؤتمر أن عقد المؤتمر في دورته السادسة، يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار مرض السكري والحد من المضاعفات المحتملة،واستعرض المؤتمر 8 محاضرات ركزت على أحدث التقنيات في علاج مرض السكري وحماية أعضاء الجسم من مختلف المضاعفات.

وتحدثت الدكتورة رشا عباس استشارية الطب النفسي في مستشفى دانة الإمارات ومراكز هيلث بلاس، عن أمراض الاكتئاب والسكري وعن الصحة النفسية لمرضى السكري، حيث أكدت أن الدراسات العالمية أظهرت أن الأشخاص الذين يعانون من السكري من النوعين الأول أو الثاني تزيد لديهم خطورة الإصابة بمرض الاكتئاب بنسبة 20%، كما وجد أن نسبة الإصابة بالسكري من النوع الثاني يزيد لدى الذين يعانون من مرض الاكتئاب بنسبة قد تصل إلى 60%.