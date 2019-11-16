فعاليات تثقيفية حول «السكري» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) نظمت شرطة أبوظبي فعاليات تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للسكري لدعم جهود التصدي للمرض، وتوعية المنتسبين والمتعاملين بمخاطره وكيفية الوقاية، وتجنب مسببات المرض، وتشجيعهم على تناول الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة.

وأجرت مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات، فحوصا طبية للمنتسبين والمتعاملين،

كما شاركت شرطة أبوظبي في فعاليات تثقيفية بالوقاية من السكري أقيمت في مركز شرطة مصفح بالتعاون مع مستشفى LLH، كما نظمت إدارة رعاية الأحداث في مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، بقطاع أمن المجتمع ورشة توعوية بعنوان «احم عائلتك من مرض السكري». وقام قسم شؤون الأحداث بالتنسيق مع مركز بني ياس الصحي لعمل ورشة صحية للتوعية من مخاطر مرض السكري.

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