20 ألف شخص في «مسيرة حارب السكري» بدبي

دبي (الاتحاد) شهدت النسخة الـ 11 من «مسيرة حارب السكري»- مبادرة المسؤولية الاجتماعية السنوية الأبرز لمجموعة لاندمارك- مشاركة ما يزيد على 20 ألف شخص من سكان الدولة لزيادة الوعي بمرض السكري والالتزام بتبني أسلوب حياة نشط وصحي.

أقيم هذا الحدث بالتعاون مع تحدي دبي للياقة 30 × 30، وتضاعفت أعداد المشاركين فيه باعتباره شكّل الحفل الختامي لتحدي اللياقة الذي استمر على مدار ثلاثين يوماً.

وأقيمت المسيرة التي امتدت لثلاثة كيلومترات في حديقة زعبيل بدبي بدعم من العديد من شركاء الحدث الدائمين.

ويعود ريع عمليات التسجيل للمشاركة في المسير السنوي إلى مؤسسة الجليلة بهدف دعم إجراء أبحاث السكري وتقديم خدمات الرعاية والتوعية بهذا المرض وقد نجح الحدث منذ عام 2014 بجمع أكثر من 3 ملايين درهم دعمت إجراء 15 دراسة بحثية.

وقالت رينوكا جاغتياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لاندمارك: إن الحدث يكتسب هذا العام خصوصية أكبر مع إطلاق «جوائز حارب السكري» لتكريم المبادرات الصحية التي تنفذها المدارس في دولة الإمارات.

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