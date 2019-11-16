حملة للتبرع بالدم في دبي

دبي (الاتحاد) أطلقت هيئة الصحة بدبي، حملتها السنوية «دمي لوطني» التي تستهدف مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع المحلي بشكل عام، بهدف جمع وتعزيز مخزون مركز دبي للتبرع بالدم من الفصائل المختلفة لخدمة المرضى وتسريع الاستجابة للحالات الطارئة.

وأكدت الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض أهمية الحملة التي ستستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني بهدف كسب متبرعين جدد للمركز، ونشر الوعي والتثقيف الصحي بأهمية التبرع بالدم .

وأشادت بالإقبال الكبير على التبرع بالدم من خلال الحملة والذي انعكس بشكل إيجابي على وحدات الدم التي ارتفعت من 4223 وحدة دم عام 2016م الى 4400 وحدة دم عام 2017م و4600 وحدة دم العام الماضي.

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