بلدية الظفرة تفتتح غرفة للرضاعة الطبيعية في حديقة مدينة زايد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

افتتحت بلدية منطقة الظفرة غرفة الرضاعة الطبيعية في الحديقة العامة بمدينة زايد، وذلك ضمن خطة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» لاعتماد مدينة زايد كمدينة صديقة للطفل، تمهيداً للحصول على الاعتماد الدولي والعالمي، ليكون بذلك ثاني مستشفى على مستوى العالم يحصل على ذلك الاعتماد، وفق برنامج دولي أطلقته منظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف» وتهدف المبادرة إلى وضع خطط وبرامج تدعم عمليات الرضاعة الطبيعية وتهيئة بيئة داعمة ومساندة للأمهات للبدء والاستمرار بالرضاعة الخالصة للستة أشهر الأولى من عمر الطفل، والاستمرار في الرضاعة لمدة سنتين، مع إدخال التغذية التكميلية المعدة منزلياً.

شهد حفل الافتتاح، حمد ذيبان المنصوري، المدير التنفيذي لإدارة مستشفيات الظفرة وخميس عيسى الخيلي المدير التنفيذي لإدارة خدمات المدن وضواحيها في مدينة زايد بلدية منطقة الظفرة وصقر سيف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي ببلدية منطقة الظفرة، وسعيد محمد بن ثان المزروعي، مدير مستشفى مدينة زايد، وعدد كبير من مسؤولي بلدية الظفرة ومستشفيات الظفرة وأهالي مدينة زايد.

وتشتمل الغرفة المقامة بجوار نافورة الحديقة العامة على عدد من التجهيزات التي تضمن توفير بيئة مناسبة وملائمة لقيام الأم بعملية الرضاعة الطبيعية بسهولة وسلاسة تناسبها والطفل.

وتأتي مبادرة مدينة زايد مدينة صديقة للطفل، تحقيقاً لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في جعل الإمارات دولة صديقة للطفل ويساهم في تمكين المرأة العاملة من خلال توفير مكان آمن ومجهز للعناية بطفلها، والتشجيع على الرضاعة الطبيعية.

وأوضح حمد ذيبان المنصوري المدير التنفيذي لإدارة مستشفيات الظفرة بالإنابة أن مستشفيات الظفرة وضعت خطة متكاملة لتنفيذ المبادرة بهدف تحقيق الآثار الإيجابية لها من خلال توفير بيئة جاذبة ومشجعة على الاهتمام بالأم والطفل وتوفير الأجواء المساعدة لذلك، ولتحقيق هذا المشروع قامت إدارة مستشفيات الظفرة بتشكيل فريق عمل متكامل للبدء بهذه المهمة وحرص الفريق على زيارة أغلب المؤسسات والدوائر للتوعية وشرح تأثيره الإيجابي على المجتمع وعلى المؤسسات ذاتها وقد لاقت المبادرة تجاوباً كبيراً من مختلف الجهات العاملة في الظفرة.

وقال الدكتور إبراهيم حطب، المدير التنفيذي للتمريض بمستشفيات الظفرة رئيس مشروع المبادرة إن هناك أكثر من 18 جهة ومؤسسة حكومية وخاصة شاركت فيها حتى الآن، وأن هناك خطة لاستهداف 80% من المؤسسات العاملة في مدينة زايد، والبالغ عددها أكثر من 54 مؤسسة ودائرة وهو الشرط الرئيس المطلوب لاعتماد مدينة زايد مدينة صديقة للطفل في منظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف».