الإنسان في «جائزة أبوظبي»

جائزة أبوظبي هي فرصة قيمة لتسليط الضوء على المآثر النبيلة والأعمال الإنسانية التي تعكس المبادئ والمثل الأساسية التي تأسست عليها هذه الأمة. فهي تسعى إلى الاعتراف بالجهود الجليلة التي يبذلها الأفراد، من مواطنين ومقيمين، للمساهمة في تقدم ورفاهية مجتمعنا. كما أنها تقر بأن إنجازات هؤلاء الأفراد، والتي كثيراً ما لا تتم ملاحظتها أو إشهارها بشكل كافٍ، هي بالفعل لبنات بناء أساسية في تطوير دولة الإمارات وازدهارها.

لقد أرسى الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأسس المتينة لهذه القيم الإنسانية التي ترعى التنوع الثقافي والفكري في الإمارات. لقد آمن الشيخ زايد أنه يمكن لكل شخص، بغض النظر عن عرقه أو جنسيته، أن ينتمي إلى مجتمعنا، وأن يتشارك معنا المثل والقيم والمبادئ، وأن يكون مصدر قوة للبناء والنهضة، وهو القائل: «مهما أقمنا من منشآت ومدارس ومستشفيات وجسور وغير ذلك، فإن كل هذا يبقى كياناً مادياً لا روح فيه لأن روح كل ذلك هو الإنسان القادر بفكره وجهده وإيمانه على تحقيق التقدم».

إنّ هذا الإرث الأصيل، الذي يؤكد مفاهيم التسامح والتنوع والتعايش كركائز أساسية للمجتمع، ينعكس في نهج جائزة أبوظبي لتكريم الأفراد من خلفيات وأعراق متنوعة عرفاناً بما يقدمونه من خدمات جليلة. فمنذ تأسيسها في عام 2005، كرمت جائزة أبوظبي الإنجازات البارزة التي حققها 80 شخصاً من 16 جنسية مختلفة. رسالتها المهمة هي رسالة تضامن وتعايش وتعاون جميع أفراد المجتمع وانصهارهم في بوتقة واحدة متناغمة، وهدفها الأعلى هو تسليط الضوء على الأفعال البطولية، حتى لو كانت صامة، لأفراد متفانين في التزامهم بالرؤى والقيم التي تأسست عليها الدولة.

وتحمل رسالة جائزة أبوظبي أهمية إضافية في عام التسامح الذي احتفلت به الإمارات العربية المتحدة هذا العام لترويج رؤاها بأن الجنس البشري أسرة واحدة، عليها أن تتضامن وتتعاون للتغلب على التطرف والعنف والفقر. وهي الرؤية التي تم تسليط الضوء عليها في وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية الموقعة في أبوظبي من قبل قداسة البابا فرانسيس وإمام الأزهر.

توفر جائزة أبوظبي منصة لدعم وتمكين قادة المجتمع، وتتاح للجميع بغض النظر عن العمر أو الجنسية أو مكان الإقامة. كل ما تتطلب المشاركة في هذه الجائزة التي تعد أعلى وسام مدني في إمارة أبوظبي، هو ترشيح من تعرفهم من أفراد ترى أنهم يستحقون الفوز بهذا التكريم. يُغلق باب الترشيح للجائزة في 31 ديسمبر 2019 عبر الموقع الإلكتروني للجائزة أو على الرقم المجاني 8003331

* وزير دولة