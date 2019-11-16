معرض عالمي لتآلف الشعوب والثقافات في دبي

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فعالية «المعرض العالمي لتآلف الشعوب والثقافات» في ديوانها بدبي بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح، وفي إطار دعمها لأنشطة المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية تحت شعار «على نهج زايد»،

وتضمنت الفعالية التي حضرها الوكلاء المساعدون ومدراء الإدارات والأقسام وجمع من الموظفين، عدة أنشطة احتفالية استهلتها فرقة اليولة الحربية على أنغام الأناشيد الفنية والتراثية في حب الإمارات وثقافة شعبها المتسامح.

كما شهدت تنظيم معرض تآلف الشعوب والثقافات الذي تضمن منصة متعددة المحطات تمثل كل منها الهوية الثقافية لدولة من الناحية التراثية والتاريخية وأصناف الطعام والملابس التقليدية والأغاني الشعبية.

وكان الحدث الأبرز في الفعالية مشاركة جميع الحضور في التوقيع الإلكتروني على وثيقة المليون متسامح، وهي مبادرة مجتمعية عالمية أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية كمبادرة إنسانية للعالم، وتتبنى رسالة تدعو كل فرد في المجتمع أن يكون متسامحاً مع نفسه ومن حوله ومجتمعه، وتسعى إلى تحقيق قيمة ريادية في استدامة التسامح في الإمارات العربية المتحدة، دولة السعادة والتسامح والتميز والريادة والإنجازات الحضارية.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات غدت جسراً للتسامح نحو العالم، وأن الاحتفال باليوم العالمي للتسامح، في دولة تتجلى فيه أسمى معاني التعايش والوئام والانفتاح على العالم، ويعكس رؤية عميقة من قيادة رشيدة وحدت القلوب وجمعت المجتمع بكل أطيافه على الخير والعطاء، من خلال إيجاد آليات نافذة كفلت احترام التعددية الثقافية والدينية، والالتزام المشترك بقيم الحوار والتعايش واحترام الآخر، عبر جملة من المبادرات التي أطلقتها القيادة بمختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، لغايات تعزيز قيم السلم والسلام والتسامح.

وأشار معالي العويس إلى أن الفعالية تأتي تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة القيم الإنسانية النبيلة التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الحضارة، وتعكس دورها في إرساء قيم التعايش والتسامح التي رسخها الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تتوّج جهوداً حكومية مثمرة هدفت إلى نشر التسامح كممارسة حياتية يومية لجميع سكان دولة الإمارات.

وقال: «تسعى الوزارة لتحويل قيمة التسامح إلى عمل مؤسسي مستدام من خلال حزمة من المشروعات والمبادرات والبرامج التي تجسد أهمية قيم التسامح بهدف تعزيز الدور العالمي الذي تلعبه دولة الإمارات كعاصمة للتعايش والتلاقي الحضاري»، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تلتزم في هذا الإطار بدعم رؤى الدولة في ترسيخ ونشر مفاهيم وقيم التسامح التي تعد عنوان المجتمعات المتقدمة فكرياً وإنسانياً، وأداة من أدوات التمكين الحضاري، وضمان لاستقرار وازدهار الأمم.

وأشار معاليه إلى أن المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية الذي دعا إليه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ونحن نعيش في «عام التسامح» تحت شعار «على نهج زايد» يمثل مناسبة احتفالية تعبّر عن فخرنا بفكر وإنسانية ومواقف وتاريخ المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ورسالة الإمارات المتسامحة إلى كل العالم في احترام التعددية الثقافية وقبول الآخر وتآلف الشعوب، ويعد التسامح أحد أهم سمات الدولة ونموذجاً يحتذى به للتعايش بين مختلف الثقافات، وتقدم من خلاله الدولة مشروعاً أخلاقياً بامتياز يكرّس الإمارات كوجهة عالمية للتسامح والتعايش.