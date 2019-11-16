شجرة التسامح في مبنى «شرطة العاصمة»

أبوظبي (الاتحاد) غرست شرطة أبوظبي شجرة التسامح في مبنى مديرية شرطة العاصمة، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الدولي للتسامح والذي يصادف السادس عشر من نوفمبر سنوياً.

وحضر الفعالية العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي والعقيد حمد عبدالله النيادي مدير المديرية ومدراء مراكز الشرطة ورؤساء الأقسام ومدراء الافرع والعاملون.

كما تم إطلاق كتيب التسامح الذي يتميز بأسلوبه المختصر والمفيد وذلك لترسيخ عدد من الأهداف والنتائج الإيجابية والتي يأتي من ضمنها ترسيخ قيمة التسامح لدى مختلف شرائح المجتمع ومد جسور التسامح والإيجابية بين المنتسبين وزيادة رضا المجتمع والمتعاملين في شرطة أبوظبي.

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