سعيد الطاير: وطن التسامح والسلام

دبي (وام)

أكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن التسامح يعد قيمة أساسية في مجتمع الإمارات وطن الإنسانية والعطاء والسلام والمحبة.

وقال: إننا نفتخر بدولة الإمارات كوطن للتسامح تعيش على أرضه أكثر من 200 جنسية من مختلف الثقافات والمعتقدات ينعمون في كنف تشريعات وسياسات تهدف إلى تعميق قيم الانفتاح والحوار وقبول الآخر. وأضاف في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام.. إن إعلان عام 2019 عاما للتسامح كان له دور مهم في ترسيخ مكانة الدولة كعاصمة عالمية للتسامح وجسر تواصل بين شعوب العالم وثقافاته.

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة تؤمن بأن التسامح قيمة روحية سامية مستقاة من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والآباء المؤسسين الذين غرسوا القيم الإماراتية الأصيلة ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف القائمة على التسامح والتراحم والمودة والإيثار والتعاضد في نفوس كل مواطن ومقيم في الدولة. وقال: «إن هيئة كهرباء ومياه دبي تحرص على ترسيخ قيمة التسامح باعتبارها عملا مؤسسياً مستداما وتحتضن أكثر من 11 ألف موظف من 66 جنسية يعملون في انسجام كامل وتناغم تام بروح الفريق الواحد يواصلون مسيرة النجاح والتميز ويقدمون خدمات على مستوى عالمي لأكثر من 900 ألف متعامل في دبي ويسهمون في إسعاد متعاملي الهيئة».