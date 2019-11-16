الامارات | وفاة شرطي صدمه سائق متهور

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شرطي صدمه سائق متهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شيّع مئات من أهالي مدينة ‫العين، أمس، جثمان الرقيب أول علي سعيد خرباش الساعدي، من شرطة أبوظبي الذي توفي في حادث سير من سائق متهور أثناء تأدية واجبه الأمني. وتفيد التفاصيل الأولى للواقعة بأن الحادث وقع نتيجة اصطدام دورية الرقيب علي الساعدي من قبل مركبة سائق متهور، حيث كان يتولى تأمين حركة السير بسبب وقوع حادث مروري عند نفق الحلامي في مدينة العين. وشهد مسجد الشهيد عمر المقبالي، صلاة الجنازة على الفقيد وسط حضور أعداد كبيرة من أهالي مدينة العين وضباط الشرطة، وعقب الانتهاء من الصلاة توجه الجميع إلى مقبرة أم غافة، حيث ووري جثمان الفقيد الثرى، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته.

حضر الجنازة مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، العميد سهيل الخييلي، ومدير قطاع شؤون القيادة، العميد ناصر اليبهوني، ومدير مديرية المرور والدوريات، العميد سالم براك الظاهري، ومدير إدارة مرور أبوظبي، العميد محمد ضاحي الحميري، وعدد كبير من ضباط ومنتسبي الشرطة وأصدقاء الفقيد.