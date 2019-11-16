الامارات | «أوائل الإمارات 2019» يحتفي بمبادرات «شخصيات التسامح»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أوائل الإمارات 2019» يحتفي بمبادرات «شخصيات التسامح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام للاحتفاء وتكريم الشخصيات والمبادرات الداعمة للتسامح في دولة الإمارات.

نائب رئيس الدولة: - «سنحتفي هذا العام ضمن أوائل الإمارات بالتسامح.. بالقيم النبيلة لمجتمعنا.. بالرموز والقدوات.. والتعايش الإيجابي في وطننا». - «التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة، وسنظل وطن التسامح والنموذج والقدوة في الانفتاح الواعي.. ونواصل رحلة الحياة بتفاؤل وأمل».

وقال سموه: «سنحتفي هذا العام ضمن أوائل الإمارات بالتسامح.. بالقيم النبيلة لمجتمعنا.. بالرموز والقدوات.. والتعايش الإيجابي في وطننا».

وأضاف سموه: «سنكرم شخصيات ومبادرات وطنية وعالمية.. التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة وسنظل وطن التسامح والنموذج والقدوة في الانفتاح الواعي.. ونواصل رحلة الحياة بتفاؤل وأمل».

وغرّد سموه على صفحته في «تويتر»، قائلاً: «سنكرم هذا العام ضمن #أوائل_الإمارات نماذج التسامح في مجتمعنا.. الذين نشروا وينشرون قيمه.. الذين عملوا ويعملون لترسيخ مجتمع إماراتي أراده مؤسسو هذه الدولة أن يكون نموذجاً إنسانياً وعالمياً للتسامح».

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كما وجه سموه الدعوة إلى المواطنين والمقيمين لترشيح الشخصيات والمشروعات والمبادرات التي عززت التسامح.

وتم تخصيص حفل أوائل الإمارات لعام 2019 لتكريم شخصيات ومبادرات إماراتية رائدة في التسامح، ودورها في إبراز تسامح شعب الإمارات وانفتاحه على العالم وثقافاته، وبما يتماشى مع عام التسامح الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وفتح باب الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة uaepioneers.gov.ae حتى تاريخ 22 نوفمبر الجاري، ويمكن لكل أفراد الجمهور ترشيح الشخصيات الوطنية والمبادرات الداعمة لقيم المجتمع والأكثر تعزيزاً للتسامح والتلاحم في مجتمع الإمارات، ولكل قصص النجاح التي أبرزت صورة دولة الإمارات كعاصمة للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها امتداداً لنهج مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وعملاً مؤسسياً مستداماً، يهدف إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة.

ويأتي التكريم في إطار الدورة السادسة من مبادرة «أوائل الإمارات»، وسيُقام ضمن حفل وطني في أبوظبي ضمن أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ48 وذكرى تأسيس الاتحاد.

ويعتبر التكريم أرفع جائزة وطنية يكرّم بها أبناء الوطن المنجزون والأوائل في مختلف المجالات، وتعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة وتسليط الضوء على إنجازاتها.

- تكريم الشخصيات والمبادرات الوطنية الأكثر تعزيزاً لقيم التسامح والتلاحم المجتمعي.

- استقبال الترشيحات من خلال موقع المبادرة uaepioneers.gov.ae حتى 22 نوفمبر الجاري.