الامارات | بلدية دبي تنفي إلزام المطاعم بتوفير مياه مفلترة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تنفي إلزام المطاعم بتوفير مياه مفلترة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي عدم صحة ما تداولته صحف ناطقة باللغة الإنجليزية، حول إلزامها المطاعم والفنادق بتوفير مياه الصنبور المفلترة مجاناً للجمهور، اعتباراً من العام المقبل.

وقالت لــ«الإمارات اليوم» إنها لم تلزم المطاعم والفنادق العاملة في دبي بتقديم مياه صنبور مفلترة للمستهلكين، مشيرة إلى أن «هذه المعلومة غير صحيحة».

Advertisements

وذكرت أن أهم التحديثات المقرر إدخالها على نظام سلامة الغذاء لسلامة مياه الشرب للمصانع والمطاعم في دبي، صيانة الخزانات والأنابيب دورياً، مرتين على الأقل في العام الواحد وعند الحاجة، ووجوب أن يكون تنظيف الخزانات والأنابيب من قبل شركة معتمدة من البلدية، وفحص المياه طبقاً لمقاييس مياه الشرب، من خلال المختبرات المعتمدة من مركز الإمارات العالمي للاعتماد.

وينصّ نظام سلامة الغذاء، الصادر من البلدية، على توفير مياه صالحة للشرب من مصدر معتمد من البلدية أو هيئة كهرباء ومياه دبي لأغراض التنظيف وإعداد الطعام، وتوفير إمدادات كافية من المياه الساخنة إلى أقصى حد ممكن لجميع أنشطة التنظيف في المؤسسة الغذائية.