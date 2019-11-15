الامارات | محمد بن راشد: ندعو كافة المواطنين والمقيمين لترشيح الشخصيات والمشاريع والمبادرات التي عززت التسامح

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: ندعو كافة المواطنين والمقيمين لترشيح الشخصيات والمشاريع والمبادرات التي عززت التسامح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، الأخوة والأخوات.. سنكرم هذا العام ضمن أوائل الإمارات نماذج التسامح في مجتمعنا ... الذين نشروا وينشرون قيمه .. الذين عملوا ويعملون لترسيخ مجتمع اماراتي أراده مؤسسي هذه الدولة أن يكون نموذجا انسانيا وعالميا للتسامح ...

وأضاف صاحب السمو في تغريدة لاحقة: ندعو كافة المواطنين والمقيمين لترشيح الشخصيات والمشاريع والمبادرات التي عززت التسامح من خلال وسم #أوائل_الإمارات والموقع الالكتروني http://uaepioneers.gov.ae، وسيقوم فريق العمل باختيار مجموعة من الشخصيات والمبادرات لتكريمها.