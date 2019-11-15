احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات

دبي - بواسطة محمد فارس © Dubai Calendar قدمت بواسطة dummy-image-2

لدى اثنين من أشهر المعالم في مدينة دبي فعالياتٌ خاصة للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فتوجّهوا إلى وسط مدينة دبي لتستمتعوا بالعروض الرائعة احتفالاً بمرور 48 عاماً على اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، من 1 إلى 3 ديسمبر.

استمتعوا بواحدٍ من 4 عروض في الليلة، أو استمتعوا بها كلّها، حيث سيتوهّج برج خليفة الشهير المرتفع 828 متراً بألوان الأحمر والأبيض والأخضر والأسود، مع عرضٍ ضوئي مدهش. وإلى جانب برج خليفة، ستتراقص نافورة دبي مع أداء النشيد الوطني وأغنياتٍ مثل "سما دبي" و "بصبر على فرقاكم" و "تولّعت أنا". شاركوا مع عائلاتكم بحضور هذا العرض المذهل فخراً بالوطن، وعيشوا واحدةً من أجمل التجارب في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات.