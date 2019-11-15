احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات

لدى اثنين من أشهر المعالم في مدينة دبي فعالياتٌ خاصة للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فتوجّهوا إلى وسط مدينة دبي لتستمتعوا بالعروض الرائعة احتفالاً بمرور 48 عاماً على اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، من 1 إلى 3 ديسمبر.
استمتعوا بواحدٍ من 4 عروض في الليلة، أو استمتعوا بها كلّها، حيث سيتوهّج برج خليفة الشهير المرتفع 828 متراً بألوان الأحمر والأبيض والأخضر والأسود، مع عرضٍ ضوئي مدهش. وإلى جانب برج خليفة، ستتراقص نافورة دبي مع أداء النشيد الوطني وأغنياتٍ مثل "سما دبي" و "بصبر على فرقاكم" و "تولّعت أنا". شاركوا مع عائلاتكم بحضور هذا العرض المذهل فخراً بالوطن، وعيشوا واحدةً من أجمل التجارب في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات.
|التاريخ
|01 ديسمبر - 03 ديسمبر 2019
|الفئة
|عائلة , نمط حياة
|الموقع
|دبي مول
|الهاتف
|+971 800 382 246 255
|رسم الدخول
|الفعالية مجانيّة
|الدخول
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6 مساءً: "سما دبي"-
7 مساءً: النشيد الوطني لدولة الإمارات-
8 مساءً: "بصبر على فرقاكم"-
9 مساءً: "تولّعت أنا"
|الموقع الإلكتروني
|https://www.burjkhalifa.ae/en/downtown-dubai/the-dubai-fountain/
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.