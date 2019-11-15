قائد القوات البرية يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن طارق البلوشي

قدم سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح العامري قائد القوات البرية، اليوم الجمعة، واجب العزاء في شهيد الوطن العريف /1 طارق حسين حسن البلوشي الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن مشاركة قواتنا في عملية "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وزار سعادته مجلس عزاء الشهيد البطل في منطقة الظيت بإمارة رأس الخيمة، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات البرية، حيث أعرب عن صادق عزائه ومواساته لذوي الشهيد وأسرته، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وينزله منازل الصديقين والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

وأكد سعادة قائد القوات البرية أن تضحيات شهداء الإمارات قدمت ومازالت تقدم للعالم نموذجاً ومثلاً عن ما يتحلى به أبناؤنا في القوات المسلحة، بإيمانهم بقيم الولاء والطاعة، ووقوفهم إلى جانب القيم والمبادئ التي رسختها قيادتنا الرشيدة.

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