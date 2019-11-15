كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أفضل 3 أفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم. وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما في الإمارات هذا الأسبوع بحسب موقع واتس أون: The Good Liar فيلم الكاذب الجيد The Good Liar يتناول قصة نصاب محترف يجد نفسه أمام فرصة لا تعوض، حينما يقابل أرملة ثرية، لكن تاريخها المريب قد يربك كل خططه. Charlie’s Angels Advertisements تدور الأحداث حول ثلاث فتيات تم تدريبهن على يد رئيسهن الغامض، للدفاع عن النفس، قبل أن يتورطن مع جماعات خطيرة تحاول النيل منهن، ويستخدم كل مهاراتهن للنجاة. Haunt في عيد الهالوين يواجه مجموعة من الأصدقاء منزلاً مسكوناً يتغذى على أرواح البشر، وتتحول ليلتهم إلى واحدة من أعنف الليالي المميتة، وتصبح حياتهم جميعا على المحك.

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