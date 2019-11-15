كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| ما هي طائرات إيرباص التي ستعرض في دبي للطيران؟ تشارك شركة إيرباص العالمية بمجموعة متكاملة من طائراتها خلال معرض دبي للطيران 2019. وفيما يلي أهم هذه الطائرات، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس: طائرة إيرباص A350XWB طائرة إيرباص A320neo طائرة أرباص A220-300 طائرة أيرباص ACJ319 طائرة أيرباص A380 طائرة أيرباص A380 Advertisements طائرة أيرباص A330-900 طائرة أيرباص A400M-Airlifter مروحية H225 طائرة إيرباص C295 طائرة أيرباص A330-MRTT طائرة Air-Race-E-Airbus

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