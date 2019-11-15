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بالصور| ما هي طائرات إيرباص التي ستعرض في دبي للطيران؟

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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| ما هي طائرات إيرباص التي ستعرض في دبي للطيران؟

تشارك شركة إيرباص العالمية بمجموعة متكاملة من طائراتها خلال معرض دبي للطيران 2019.

وفيما يلي أهم هذه الطائرات، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس:

طائرة إيرباص A350XWB

طائرة إيرباص A320neo

طائرة أرباص A220-300

طائرة أيرباص ACJ319

طائرة أيرباص A380

طائرة أيرباص A380

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طائرة أيرباص A330-900

طائرة أيرباص A400M-Airlifter

مروحية H225

طائرة إيرباص C295

طائرة أيرباص A330-MRTT

طائرة Air-Race-E-Airbus

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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