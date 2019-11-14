مدير "وام": التحالف "الإماراتي السعودي المصري" يدعم استقرار المنطقة

أشاد محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات (وام)، بالتحالف الاستراتيجي القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.

وأكد أن هذا التحالف يعد تحالفاً لدعم استقرار المنطقة، فيما يساهم في نشر السلام، مضيفاً: "مصر هي أم الحضارة ولديها إمكانيات كبيرة لدعم جميع الدول".

ويجمع الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية، علاقات قوية، تضمن استقرار المنطقة، كما يدعم كافة الجهود في منع الأخطار المحدقة بها، مثل الإرهاب الذي بات منتشرا في الكثير من المناطق.

ويبحث الرئيس السيسي العلاقات الثنائية مع قيادة الإمارات، في زيارة حالية، أكد خلالها الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على متانة العلاقات الثنائية.

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وقال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "شهدت وأخي الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز الشراكات الثنائية والتعاون المثمر بين بلدينا، وتفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك

وأضاف في تغريدة أخري: "بحثت مع أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي سبل تعزيز وتنمية علاقاتنا الأخوية في مختلف المجالات، والتعاون والتنسيق حول مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وشدد ولي عهد أبو ظبي على تقديره الشديد لدعم مصر للإمارات في مختلف القضايا، ولإسهامات أبنائها في العديد من القطاعات ودورهم في تحقيق التنمية بالإمارات، مؤكداً فخامته حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي، على هذا التكريم الخاص الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره.

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