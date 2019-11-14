مدير "وام" الإماراتية يؤكد على العلاقات القوية بين "القاهرة وأبو ظبي"

قال محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إنّ دولة الإمارات تقف مع الشعب المصري بكل قوة، مذكرا أنهم كانوا دائما بين المصريين خلال تنفيذهم المشاريع التنموية.

وذكر أنّ فريق العمل الذي كان يعمل تحت قيادة الدكتور سلطان جابر، كان يسعى للتواجد في كل مكان بمصر، قائلا " كنا نجد مشاعر طيبة للغاية من المصريين تجاه فريق العمل".

وأكد أن مصر تعتبر العمود الفقري للوطن العربي، كما أنها الداعم الأساسي للكثير من الدول العربية منذ تأسيسها، موضحا أنها مظلة الدول العربية، قائلا: "وجود مصر قوية يعني أنّ العرب أقوياء".

ولفت إلى أن التحالف الاستراتيجي القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، يعد تحالفاً لدعم استقرار المنطقة فيما يساهم في نشر السلام، مضيفاً: "مصر هي أم الحضارة ولديها إمكانيات كبيرة لدعم جميع الدول".

وبين أن الجيش المصري، معروف بقوته الشديدة، حيث استطاع أن يساهم في استقرار مناطق مختلفة في أوقات صعبة للغاية.

وأوضح أنّ مصر قدمت الكثير لدولة الإمارت منذ تأسيسها، مشيرا إلى أن ما تقدمه الإمارات اليوم ما هو إلا رد للجميل، وأن هذا الدعم أصبح واجب وأساسي علينا.

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ولفت إلى أن هناك نتائج طيبة من المشروعات القائمة على أرض مصر، حيث بدأ الاقتصاد المصري يزدهر ويتطور، قائلا: "نحن نسعد كثيرا بمكانة مصر".

وفي ذات السياق أكدت صحيفة الوطن الإماراتية، على قوة العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أنه نموذج مشرف.

كما أكدت أن الزمن والتطورات والأحداث منذ عقود طويلة شهدوا على متانة العلاقات بين الإمارات ومصر، وما تقوم عليه من أسس ثابتة وأخوية قوية، واستراتيجية تتميز بتوافق الآراء، والمواقف التي تنطلق من الفهم العميق لضرورة التعاون والتنسيق المشترك.

ونقلت الصحيفة تصريحات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي أكد فيها على متانة هذه العلاقات خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء الزيارة الأخيرة.

وأضاف قائلا: "علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا".

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