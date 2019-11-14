الريسي: الاقتصاد المصري يزدهر ويتطور

قال محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات (وام) إنّ مصر قدمت الكثير لدولة الإمارت منذ تأسيسها، مشيرا إلى أن ما تقدمه الإمارات اليوم ما هو إلا رد للجميل، وأن هذا الدعم أصبح واجب وأساسي علينا.

ولفت إلى أن هناك نتائج طيبة من المشروعات القائمة على أرض مصر، حيث بدأ الاقتصاد المصري يزدهر ويتطور، قائلا: "نحن نسعد كثيرا بمكانة مصر".

ويجمع الإمارات ومصر علاقات طيبة وقوية، حيث يبحث الرئيس السيسي العلاقات الثنائية مع قيادة الإمارات، في زيارة حالية، شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات.

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وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "شهدت وأخي الرئيس عبدالفتاح السيسي تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز الشراكات الثنائية والتعاون المثمر بين بلدينا وتفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك

وأضاف في تغريدة أخري: "بحثت مع أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي سبل تعزيز وتنمية علاقاتنا الأخوية في مختلف المجالات، والتعاون والتنسيق حول مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

كما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي، على هذا التكريم الخاص الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره.

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